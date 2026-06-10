Около 20 000 души са без вода след американските удари в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 20 000 души нямат достъп до питейна вода в Сирик - пристанищен град в Южен Иран - след американските бомбардировки срещу два резервоара, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес и БТА.

САЩ нанесе удари през нощта срещу Джаск, Сирик и остров Кешм, на южното крайбрежие на Иран в блокирания Ормузкия проток, след като американски хеликоптер беше свален над Залива.

"За съжаление след тази атака 20 000 жители на региона нямат питейна вода, а температурите достигат между 45 и 50 градуса - условията са изключително тежки" за тях, заяви пред телевизията представител на местната водоснабдителна компания. "Подземните запаси от вода са недостатъчни" за замяна на резервоарите, уточни той.

Иран заяви, че американските удари са нанесени под "фалшив претекст" и отговори с ракетни атаки срещу Йордания и Бахрейн - страни съюзници на САЩ.

Новите сблъсъци идват, след като вчера американският президент Доналд Тръмп увери, че двете страни са близо до "много, много добро споразумение" за край на войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с американско-израелска офанзива срещу Техеран.