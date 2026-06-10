Консорциум, начело с Airbus, предлага да произведе новия европейски изтребител

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Консорциум от водещи германски и европейски отбранителни компании, начело с Airbus, е предложил разработването на ново поколение боен самолет, след като дългогодишният френско-германски проект за изтребител от следващо поколение беше прекратен.

Новината идва само ден след като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон сложиха край на съвместната програма, която в продължение на години беше определяна като един от най-амбициозните европейски отбранителни проекти.

Според германската компания Hensoldt, специализирана в отбранителната електроника, новият консорциум обединява Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Liebherr, MBDA и MTU Aero Engines, пише Euronews. Компаниите са изготвили алтернативна концепция за бъдещата европейска въздушна бойна система и свързаната с нея оръжейна платформа от ново поколение.

Предложението вече е изпратено до германския министър на отбраната Борис Писториус, а според публикации в международни медии документът е бил представен и на канцлера Мерц.

От германското министерство на отбраната потвърдиха съществуването на инициативата. Писториус заяви, че Берлин анализира възможните варианти за бъдещото развитие на програмата и подчерта, че разговори по темата се водят от месеци с различни заинтересовани страни.

Министърът не скри разочарованието си от провала на първоначалния френско-германски проект, като призна, че решението го е натъжило.

„Знам колко важно е френско-германското сътрудничество за Европа, но понякога трябва да се вземат решения с разума, а не със сърцето", коментира той.

Програмата FCAS (Future Combat Air System) беше разглеждана като ключов елемент от усилията на Европа да укрепи своята отбранителна независимост на фона на нарастващото напрежение с Русия и все по-сложните отношения със Съединените щати.

Въпреки амбициозните цели проектът години наред беше съпътстван от спорове между френския авиационен производител Dassault Aviation и Airbus, който представляваше германските интереси и беше основен партньор на Испания в програмата.

Една от основните точки на разногласие беше желанието на Dassault да поеме по-голям контрол върху разработването на самолета, което срещна сериозна съпротива от германските партньори.

Допълнително напрежение създадоха различните военни изисквания на Париж и Берлин. Канцлерът Мерц нееднократно е заявявал, че Германия няма нужда от изтребител, способен да носи ядрено оръжие или да оперира от самолетоносачи – способности, които са важни за френските въоръжени сили.

Очаква се повече подробности за новото предложение да бъдат представени по време на авиационното изложение ILA в Берлин, където компаниите от консорциума ще обявят следващите си стъпки.