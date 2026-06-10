Лейбъристите: Мъск подклаждал протести след нападението с нож в Белфаст

Използването на социални мрежи за планиране на бурни протести заради нападението с нож в Белфаст предизвика критики, като управляващата във Великобритания Лейбъристка партия обвини Илон Мъск, че разпалва разделения, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Технологичният милиардер продължи през нощта да популяризира призиви хората да излязат по улиците в отговор на нападението, при което мъж бе приет в болница в тежко състояние.

Тридесетгодишен суданец, получил разрешение да остане във Великобритания до 2028 г., бе обвинен в опит за убийство и ще се яви пред съда по-късно днес.

Вчера в града избухнаха безредици, като протестиращи срещу имиграцията подпалиха автомобили и сгради и принудиха някои хора да напуснат домовете си.

Председателката на Лейбъристката партия Анна Търли каза, че онлайн платформите „играят роля в подхранването" на размириците, и изрази мнение, че собственикът на компанията „Екс" Мъск е един от „недобросъвестните участници", които разпалват напрежението.

Мъск сподели в Екс списъци с места, където може да има протести. Те бяха публикувани и от крайнодесния активист Томи Робинсън. Мъск препубликува и пост на лидера на партия „Възстанови Британия" Рупърт Лоу, в който се казва „Милиони трябва да си тръгнат", придружен от снимка с кадри от нападението с нож.

„Трябва да признаем и да видим, че социалните мрежи играят роля в подхранването на това. Мисля, че има недобросъвестни участници, които често се намират на много, много километри разстояние. За тях е лесно да разпалват подобни неща", каза Търли пред радио „Таймс".

Попитана дали технологичният магнат е един от тези недобросъвестни участници, тя отговори: „Той не живее в такива общности, в които виждаме подобна активност. Той не е изложен на риск. На риск са изложени майките, семействата и хората, които живеят в тези домове в Белфаст и по улиците на Великобритания".

Министърката на правосъдието на Северна Ирландия Нейоми Лонг заяви, че агитаторите в социалните мрежи трябва „да се отдръпнат от клавиатурите си" след нощта на насилие в Белфаст.

В предаването „Тудей" по Би Би Си Радио 4 тя каза, че хора, които „вчера трудно биха намерили Белфаст на картата", „превръщат в оръжие страха, който хората действително изпитват заради случилото се".

„Защото в крайна сметка, ако прогонваш хора от домовете им само заради цвета на кожата им, не можеш да го представиш по никакъв друг начин – това е расизъм, а тези недобросъвестни участници трябва да се отдръпнат", каза Лонг.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, многократно публикува в Екс за развиващите се безредици, като написа, че „чуждестранни бизнеси се унищожават в Белфаст" и че домове, за които се подозира, че приютяват кандидати за убежище, „се разбиват от разгневени местни жители".

Бяха изразени опасения и заради съобщения, насърчаващи безредици, които са били препращани многократно в УотсАп.

Лидерът на партия „Либерални демократи" сър Ед Дейви каза, че алгоритмите на социалните мрежи усилват екстремистко съдържание. „Ужасен съм от безредиците и расисткото насилие в Белфаст снощи", написа той в Екс.