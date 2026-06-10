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Шведската прокуратура повдигна обвинения срещу мъж в опит за шпионаж в полза на Русия

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Знамето на Швеция. Снимка: Pixabay

Шведските прокурори повдигнаха обвинение срещу 34-годишен мъж за опит за шпионаж в полза на Русия, съобщи днес прокуратурата на скандинавската страна, цитирана от Ройтерс и БТА.

Преди това мъжът е служил във въоръжените сили на Швеция, където е имал достъп до строго секретна информация, посочва прокуратурата в изявление.

„Заподозреният е направил опит да разкрие (тази информация), като е пътувал до Москва през ноември 2025 г. и там се е срещнал с представители на руските разузнавателни и службите за сигурност", заяви прокурорът Матс Юнквист.

От посолството на Русия в Стокхолм не дадоха коментар по темата.

Обвиняемият е задържан от януари и ще бъде изправен пред съда в Стокхолм на 15 юни.

Същевременно се води предварително разследване за заговор за убийство, в който той също е заподозрян, посочва шведската обществена телевизия Ес Ве Те.

Знамето на Швеция. Снимка: Pixabay

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