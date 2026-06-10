Панда, предоставена на Южна Корея от Китай, роди в зоопарк

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Голяма панда, предоставена на Южна Корея от Китай, е родила в зоопарка в град Йонгин, съобщи Синхуа, като се позова на управата на парка.

Малкото е родено на 3 юни в зоната Panda World, която е част от зоологическата градина. При раждането си бебето е тежало 171 грама.

От зоопарка съобщиха, че както новороденото, така и майката, пандата Ай Бао, са в добро здравословно състояние.

Малкото е рожба на Ай Бао и мъжката панда Лъ Бао. Те бяха изпратени в Южна Корея от Китай през 2016 г. в рамките на сътрудничеството между двете страни в областта на опазването на този застрашен вид, уточнява Синхуа, цитирана от БТА.

Китай практикува т.нар. панда дипломация вече повече от 50 години, като предоставя емблематичните животни на други държави като жест на доброжелателство. В момента около 60 китайски големи панди, считани за застрашен вид, са дадени под наем на различни страни.