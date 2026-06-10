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Над 750 килограма канабис бяха открити в рибарска лодка в района на град Измир

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Измир Снимка: Pixabay

Турските сили по сигурността в град Измир са осуетили опит за нелегално внасяне на 764 килограма канабис от типа "скънк", съобщават турски медии, цитирани от БТА.

По сигнал за нелегална пратка с наркотици екипи на Дирекцията за борба срещу наркотрафика, областното командване на бреговата охрана за Егейско море и морската полиция в Измир предприели съвместна операция в териториалните води на Турция край Сеферихисар.

По информация на сайта Ода Тв властите са задържали лодка, която е плавала от отсрещния гръцкия бряг към Измир. При обиск в тайници, разположени на различни места на плавателния съд, били открити 764 килограма канабис.

Арестувани са трима души, които са пътували на лодката. Двама от тях са чужденци, чиято националност не се съобщава.

В момента тече разследване по случая.

Измир

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