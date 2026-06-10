Близо 550 нелегални мигранти са открити в района на остров Крит за последните 48 часа

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Гръцката брегова охрана откри близо 550 нелегални мигранти, сред които и деца, в рамките на 48 часа, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Мигрантите са открити при няколко операции южно от остров Крит и малкия остров Гавдос.

Според източници на агенцията голям брой кораби постоянно превозват мигранти от Либия към остров Крит.

Най-голямата операция е проведена вчера южно от Крит. При нея са открити 192 души, сред които 42 деца. Те са плавали с рибарска лодка. Мигрантите са казали, че са платили по 3000 долара на човек на трафиканти, за да ги прекарат от Либия към Гърция.