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Близо 550 нелегални мигранти са открити в района на остров Крит за последните 48 часа

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192 души, сред които 42 деца са открити от гръцката брегова охрана на рибарска лодка. СНИМКА: РОЙТЕРС

Гръцката брегова охрана откри близо 550 нелегални мигранти, сред които и деца, в рамките на 48 часа, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Мигрантите са открити при няколко операции южно от остров Крит и малкия остров Гавдос.

Според източници на агенцията голям брой кораби постоянно превозват мигранти от Либия към остров Крит.

Най-голямата операция е проведена вчера южно от Крит. При нея са открити 192 души, сред които 42 деца. Те са плавали с рибарска лодка. Мигрантите са казали, че са платили по 3000 долара на човек на трафиканти, за да ги прекарат от Либия към Гърция.

192 души, сред които 42 деца са открити от гръцката брегова охрана на рибарска лодка. СНИМКА: РОЙТЕРС

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