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Одеса е подложена на ракетна атака

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Ракетна атака в Одеса, силни взривове отекват в града, съобщиха местните канали в Телеграм

Одеса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Телеграм.

Тревогата бе обявена в 13.58 часа местно време, като за около 20 минути бяха изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове, съобщават още в местните канали в Телеграм.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна, припомня БТА. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Ракетна атака в Одеса, силни взривове отекват в града, съобщиха местните канали в Телеграм

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