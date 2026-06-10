В Европа рязко спада любовта към САЩ. Но само българите не вярват, че отношенията ще се подобрят

Ние сме и най-антиукраински настроените в Европа, най-скептични сме към бъдещо разширяване на ЕС на Изток и единствени не вярваме, че съседите ще ни помогнат при криза, сочи паневропейско проучване в 15 държави

България е сред най-скептичните държави към бъдещо разширяване на ЕС на изток. Това става ясно от ново паневропейско проучване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), публикувано днес в навечерието на срещите на върха на Г-7 и НАТО, което показва рязък спад в доверието към САЩ като гарант за европейската сигурност и нарастваща подкрепа за по-силна европейска отбрана.

Изследването, проведено в 15 европейски държави, разкрива задълбочаващо се разминаване между европейските нагласи и политиката на Вашингтон, но същевременно не показва подкрепа нито за скъсване на трансатлантическите връзки, нито за изграждане на изцяло самостоятелна отбранителна система на ЕС. Данните сочат още, че въпреки икономическите трудности и четирите години война европейците продължават да подкрепят Украйна и запазването на забраната за внос на руска енергия. България се откроява като изключение по последния въпрос и е сред най-скептичните държави към бъдещо разширяване на ЕС на изток. Според авторите на доклада, Яна Кобзова и Павел Зерка, пред европейските лидери се открива „прозорец на възможност" за по-решителни действия в областта на отбраната и енергийната устойчивост, стига те да отчетат икономическите тревоги на гражданите.

Проучването показва, че доверието на европейците в Съединените щати като гарант за сигурността на континента е достигнало исторически ниски нива. Само 11% от анкетираните в 15 европейски държави определят САЩ като „съюзник", а мнозинства във всички изследвани страни не са уверени, че Вашингтон би се притекъл на помощ при външно нападение. Изследването е проведено на фона на все по-конфронтационната реторика на администрацията на Тръмп, сигналите за изтегляне на американски войски от Европа и неяснотата около бъдещата роля на НАТО. Въпреки това повечето европейци очакват отношенията със САЩ да се подобрят след края на неговия мандат.

Данните показват и нарастваща подкрепа за укрепване на европейските отбранителни способности, включително чрез по-високи инвестиции в отбраната, намаляване на зависимостта от американско военно оборудване и по-тясно сътрудничество между европейските държави.

Проучването сочи още, че европейците продължават да подкрепят Украйна и като цяло остават против възобновяването на вноса на руски петрол и газ. Средно 44% смятат подобна стъпка за лоша идея, докато 27% я подкрепят. Макар в повечето държави Украйна да продължава да бъде възприемана като съюзник или необходим партньор, обществената подкрепа е значително по-слаба, когато става дума за дългосрочни ангажименти като изпращане на мироопазващи сили след войната или бъдещо разширяване на ЕС на изток.

Докладът се основава на данни, събрани между 30 април и 19 май 2026 г. от YouGov, Mandate Research и Turu-uuringute в Австрия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

Основни изводи от проучването на ЕСВП:

- Доверието в САЩ като гарант за европейската сигурност е на рекордно ниско равнище. Само 11% от анкетираните (в сравнение с 16% преди половин година и 22% през ноември 2024 г.) определят САЩ като „съюзник", а в повечето държави преобладава мнението, че Вашингтон е по-скоро „необходим партньор". Мнозинства във всички изследвани страни се съмняват, че САЩ биха се притекли на помощ при нападение.

- Европейците все повече разчитат на собствените си съседи за сигурност. В почти всички държави, с изключение на България, мнозинствата вярват, че поне някои европейски страни биха им оказали подкрепа в случай на криза. Доверието е най-високо в Дания (88%), следвана от Нидерландия (82%) и Швеция (81%). В Полша обществото е по-разделено, но и там преобладава мнението, че съседните държави биха помогнали при нужда (50% доверие срещу 45% недоверие).

- Подкрепата за по-силна европейска отбрана нараства. В повечето държави гражданите подкрепят увеличаването на разходите за отбрана и по-голяма стратегическа самостоятелност на Европа. Промяната е най-осезаема в Испания, където преди обществото беше разделено почти поравно, а сега подкрепата надделява. Италия остава единственото ясно изключение, като мнозинството там се противопоставя на допълнителни военни разходи (58% против срещу 28% в подкрепа).

- Почти половината европейци подкрепят идеята за общ европейски дълг за финансиране на отбраната (47%), докато 35% са против. Показателно е, че дори избирателите на управляващите партии в Дания, Нидерландия, Швеция, Австрия и Германия, държави, често определяни като „пестеливи", са предимно в подкрепа на подобна стъпка.

- Налице е силна подкрепа за намаляване на зависимостта от американско военно оборудване и за насочване на повече отбранителни поръчки към европейски производители. Най-силна е подкрепата за купуване на военно оборудване от европейски партньори, а не извън Европа, например от САЩ, в Дания (75%), Нидерландия (72%), Швеция (70%), Португалия (69%), Франция (66%), Швейцария (64%), Обединеното кралство (62%), Испания (62%), Естония и Полша (по 60%). Най-разделени са обществата в Германия, Италия и Унгария.

- Въпреки това европейците не желаят НАТО да бъде заменено от изцяло европейска отбранителна структура. Само 29% подкрепят подобна идея, а в нито една от изследваните държави няма мнозинство в нейна полза. В България нагласите са сравнително благосклонни: 34% от анкетираните смятат, че подобна европейска отбранителна структура би била „много добра" или „по-скоро добра" идея, срещу 29%, които я определят като „нито добра, нито лоша", и 19%, които я смятат за „много лоша" или „по-скоро лоша".

- Въпреки критичното отношение към настоящата американска администрация, в почти всички държави преобладава очакването, че отношенията между Европа и САЩ ще се подобрят след края на мандата на Доналд Тръмп. Един от най-поразителните резултати в проучването е, че 13% от европейските граждани вече възприемат САЩ като съперник, а 12% като пряк противник. Тези нагласи са най-силно изразени във Франция, Испания, Дания, Швейцария, Германия и Австрия. В същото време в почти всички анкетирани държави, с изключение на България, преобладава мнението, че отношенията между САЩ и Европа „вероятно ще се подобрят", след като Тръмп напусне поста. В България равни дялове от анкетираните, по 36%, смятат, че нанесените щети са по-фундаментални или съответно само временни.

- Европейците остават против възобновяването на вноса на руски петрол и газ. България, заедно с Италия и Унгария, е сред малкото изключения, където мнозинства или големи дялове от обществото подкрепят подобна стъпка. В България едва 13% от анкетираните, най-ниският резултат сред изследваните държави, смятат, че подобна стъпка би била „лоша идея".

- Подкрепата за Украйна остава силна, като в повечето държави тя продължава да се възприема като съюзник или необходим партньор. Значително по-ограничена обаче е подкрепата за изпращане на мироопазващи сили след края на войната. Най-положителни спрямо Украйна са нагласите в Северна и Западна Европа. В повечето други държави обаче мнозинствата се противопоставят на войски на терен, особено в България (75% против), Австрия (59%), Швейцария (56%), както и Полша и Унгария (по 55%).

- Перспективата за членство на Украйна в ЕС продължава да разделя европейското обществено мнение. Най-силна е подкрепата в Португалия, Испания и Швеция, докато България (46% срещу 19%) е сред най-скептичните държави. Дори в Естония, един от най-последователните поддръжници на Украйна, обществените нагласи клонят към отхвърляне на присъединяването на Украйна „в настоящия контекст": 37% смятат разширяването на ЕС на изток за лоша идея, а 32% за добра идея.

Данните, цитирани в това изследване, се основават на обществено допитване сред пълнолетното население (18+) през май 2026 г. в 15 европейски държави: Австрия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

Полевата работа е проведена онлайн от Mandate Research и YouGov в Австрия (1 012 респонденти, 30 април – 12 май, статистическа грешка 3,4), България (1 013, 30 април – 18 май, 4,08), Дания (1 004, 30 април – 11 май, 3,5), Франция (1 501, 5 – 15 май, 3,43), Германия (2 138, 30 април – 13 май, 2,21), Унгария (1 005, 30 април – 19 май, 4,46), Италия (1 503, 30 април – 14 май, 3,1), Нидерландия (1 012, 30 април – 15 май, 4,08), Полша (1 570, 30 април – 15 май, 3,09), Португалия (1 003, 1 – 19 май, 4,19), Испания (1 542, 30 април – 11 май, 2,56), Швеция (1 077, 30 април – 11 май, 3,3), Швейцария (1 067, 30 април – 18 май, 3,39) и Обединеното кралство (2 033, 30 април – 7 май, 2,39). В Естония проучването е проведено онлайн и по телефона (CATI) от Mandate Research и Turu-uuringute (1 001 респонденти, 30 април – 8 май, статистическа грешка 3,27).

Оценките за различните партийни електорати в изследването се основават на въпроса за избирателните нагласи: „Ако следващите парламентарни избори бяха утре, за кого бихте гласували?"