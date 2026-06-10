Европейската комисия предлага стратегия за икономическото развитие на селищата по крайбрежието на ЕС

Европейската комисия предложи днес стратегии за развитието на селищата по крайбрежието на ЕС и за общностите, пръснати по европейските острови. В съобщение на комисията се отбелязва, че по европейското крайбрежие с обща дължина около 70 хиляди километра живеят 95 милиона граждани на ЕС, а на над 4000 населени острова са близо 17 милиона европейци.

В ЕС 22 държави имат излаз на море и ЕК предлага в крайбрежните зони да бъдат допълнително разгърнати възможностите на т. нар. "синя икономика", основана на извличане на ползи от близостта на морската среда. Сред предложенията на комисията са разгръщане на производството на възобновяема енергия в тези региони, разширяване на възможностите за алтернативен туризъм, производство на торове от водорасли, използване на морските отпадъци за получаване на биоматериали.

По данни на ЕК "синята икономика" в ЕС има потенциал за 265 милиарда евро годишно, а всяко евро, вложено в защита срещу опасностите от наводнения, би предотвратило щети за 14 евро. Комисията отбелязва, че предложенията взимат предвид нуждите и мненията на хората, заселени по европейското крайбрежие. Общностите по бреговете на в ЕС са сред най-изложените на последиците от изменението на климата, загубата на морско и биоразнообразие, както и на замърсяването на морето, а това влияе върху тяхната дългосрочна устойчивост и икономическия им растеж, отчита ЕК. Допълва се, че тези общности страдат също от недостиг на достъпни жилища, от свръхтуризъм и сезонност на икономическата дейност, като това води до младежка емиграция и икономическа нестабилност.