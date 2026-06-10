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Германската бронетанкова бригада, разположена в Литва, проведе първите си военни учения в страната

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Въоръжените сили на Германия (Бундесверът) пуснаха в действие повече от 300 дрона. Снимка: Архив

Новата германска бронетанкова бригада, разположена в Литва проведе първите си военни учения днес с истински боеприпаси в балтийската страна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Главната фаза от военното учение, наречено "Щит на свободата 2026" започна днес в Парбраде, като въоръжените сили на Германия (Бундесверът) пуснаха в действие повече от 300 дрона.

Около 2900 военнослужещи, в това число 2300 от Германия, както и 800 бойни машини от осем държави членки на НАТО участваха в учението на военния полигон, който се намира само на 15 километра от границата с Беларус.

Командирът на подразделението, бригаден генерал Кристоф Хубер посочи пред ДПА, че ученията представляват "значителна крачка към подобряването на бойната готовност".

"От първостепенно значение е да се подготвим за възможни бъдещи конфликти или сражения, а не за войните на миналото", подчерта Хубер във военния полигон в Парбраде, североизточно от столицата Вилнюс.

"Ние, разбира се, се учим от това, което виждаме в Украйна", допълни командирът.

Германия разположи постоянна военна бригада в Литва, която е държава членка на ЕС и НАТО, в отговор на нарастващата заплаха от Русия.

Подразделението застъпи на военно дежурство миналата година и ще бъде в състояние да изпълнява всички оперативни задачи до 2027 г., като пълният му личен състав ще достигне 4800 войници и 200 цивилни служители, уточнява ДПА.

Въоръжените сили на Германия (Бундесверът) пуснаха в действие повече от 300 дрона. Снимка: Архив

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