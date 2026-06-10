Кремъл похвали индийския премиер, че е най-дълго управлявалият министър-председател на Индия

Кремъл похвали индийския премиер Нарендра Моди за това, че е най-дълго управлявалият избран министър-председател на Индия, като отбеляза, че по време на неговото управление 250 милиона души са преодолели бедността, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Вестник „Таймс ъф Индия" съобщи, че днес Моди е изпреварил Джавахарлал Неру и е станал най-дълго управлявалият избран министър-председател в съвременната история на Индия. Моди е на власт от 4399 дни, докато Неру е управлявал 4398 дни, посочи вестникът.

„По време на управлението на Моди 250 милиона души са преодолели бедността", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Това е страна (Индия), с която ни свързват партньорски отношения и с която развиваме търговско-икономически връзки във всички възможни области. Диалогът се води включително и в най-чувствителните сфери", отбеляза Песков.

„Той (Моди) оглавява най-голямата демокрация в света. Самият той произхожда от обикновено семейство, а политическата му кариера го изведе до поста ръководител на най-многобройната страна в света с близо 1,5 милиарда души население. Разчитаме, че премиерът Моди и занапред ще допринася за по-нататъшното развитие на руско-индийските отношения", добави говорителят на Кремъл.