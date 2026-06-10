Важно за пътуващите: Затварят ключов участък от Околовръстния път на Солун за два дни

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Генералното консулство на Република България в Солун предупреждава българските граждани за временно пълно затваряне на участък от Околовръстния път на Солун в района на пътен възел К11 (Пилеа). Ограничението се налага заради дейности по събаряне на втората мостова конструкция в района.

Движението по Околовръстния път ще бъде преустановено в двете посоки от 23:00 часа на 12 юни до 14 юни 2026 г., като трафикът ще се пренасочва по предварително определени обходни маршрути.

В посока към Кавала и Катерини автомобилите ще бъдат отклонявани по улиците „Прасакаки", „Джон Кенеди" и „Елеонон", а пътуващите към Халкидики и летище Летище Македония ще преминават през централната градска част на Солун по ул. „Фока".

За тежкотоварните автомобили гръцките власти препоръчват използването на основния транзитен маршрут през булевардите „Монастириу", „Егнатия" и „Константинос Караманлис".

Допълнително ограничение ще бъде въведено на 13 юни около 05:00 часа, когато ще бъде затворен и надлезът Пилеа – Панорама между улиците „Елеонон" и „Фока". Движението ще се осъществява по обходен маршрут през улиците „Аниксеос", „Ампелонон", „Прасакаки", „Делфон" и „Егнатия".

От Генералното консулство предупреждават, че се очакват сериозни задръствания и значителни закъснения в трафика. На пътуващите към летище „Македония" се препоръчва да предвидят поне 2–3 часа допълнително време за придвижване.

Шофьорите следва да използват навигационни приложения с актуална информация за трафика и да спазват стриктно указанията на гръцката Пътна полиция и временната организация на движението.