Сръбската НИС поиска нов лиценз от САЩ, за да продължи работа след 16 юни

Сръбската петролна компания НИС е подала искане до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за получаване на нов специален лиценз, който да позволи на компанията да продължи дейността си след 16 юни, когато изтича предишният лиценз, издаден през април, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

В искането си компанията подчертава значението на редовната дейност на НИС за безпроблемното снабдяване на вътрешния пазар, особено в светлината на ситуацията на световния петролен пазар, и посочва напредналите преговори за промяна на структурата на собственост на НИС, заради които Службата за контрол на чуждестранните активи е удължавала лиценза няколко пъти, съобщи НИС.

НИС благодари на всички местни и чуждестранни институции, които подкрепят усилията да се даде възможност на компанията да работи безпроблемно и по този начин да допринесе за енергийната стабилност на Република Сърбия, се казва още в изявлението, цитирано от агенцията.

Унгарската компания МОЛ получи официален лиценз от OFAC за продължаване на преговорите за закупуване на руския мажоритарен дял в НИС до 16 юни, когато изтича оперативният лиценз, издаден на сръбската петролна компания за преработка на суров петрол.