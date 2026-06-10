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Тръмп: Иран ще плати висока цена, че бави прекалено много преговорите

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще трябва да плати цената, след като се е забавил прекалено много с преговорите за сключване на споразумение. Той разкритикува Техеран, че само говори, но не прави нищо.

В профила си в Truth Social Тръмп написа: „Иранската армия е в пълен хаос. Голяма част от нея, като например военноморските и военновъздушните сили, вече дори не съществуват - те са напълно разгромени. Иран само говори, но не прави нищо. Тиранинът на Близкия изток е мъртъв! Те се забавиха прекалено много с преговорите за сключване на споразумение, което би било чудесно за тях, а сега ще трябва да платят цената!".

Коментарите му идват на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток снощи, след като Тръмп нанесе удари срещу Иран в отговор на свалянето на хеликоптер „Апачи" в Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ съобщи в изявление, че „днес (вторник) в 17 часа източно време е започнало нанасянето на удари в самоотбрана срещу Иран по нареждане на върховния главнокомандващ, в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер „Апачи" на американската армия.

„Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия", посочиха оттам. 

Изтребители от ВВС и Военноморските сили на САЩ нанесоха удари по „въздушната отбрана, наземни контролни станции и радарни станции за наблюдение" в Иран, който потвърди ударите в района на Бандар Абас и остров Кешм, но не даде подробности за нанесените щети.

Американските въздушни удари предизвикаха нова вълна от атаки от Техеран, като ударите бяха насочени срещу обекти в Бахрейн и Кувейт, които в отговор обявиха тревога и задействаха противовъздушната си отбрана.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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