Русия обмисля "преформатиране" на военните си бази в Сирия

Министерството на външните работи на Русия днес заяви, че сътрудничеството със Сирия се развива много активно и че Москва обсъжда с Дамаск "възможно преформатиране" на военните си бази в Сирия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Свалянето от власт на сирийския президент Башар Асад през декември 2024 г., който бе близък съюзник на Русия, повдигна въпроси за бъдещето на руската военновъздушна база "Хмеймим" в Латакия и руската военноморска база в Тартус. След това обаче Москва изгради отношения с Ахмед аш Шараа - бивш бунтовнически командир, който сега е президент на Сирия.

"Руско-сирийското сътрудничество се развива много активно", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, запитана за информацията за планове за създаване на логистичен хъб в Тартус за дистрибуция на стоки, внесени от Русия през Сирия.

"В рамките на нашите контакти със сирийските партньори, въпросът с руското военно присъствие в Сирия също е обсъден, включително в контекста на възможно преформатиране на функционалностите на руските военни съоръжения", каза тя.

Базите в Сирия са "неразделна част" от глобалното военно присъствие на Русия - военноморската база в Тартус е единствения руски средиземноморски център за ремонт и снабдяване, докато "Хмеймим" е пост за подготовка за военна и наемническа дейност в Африка.

Русия се намеси с военна сила в Сирия през 2015 г., за да подкрепи Асад по време на гражданската война.

През 2024 г. Ройтерс съобщи, че Русия ще изтегли силите си от фронтовата линия в Северна Сирия и от позициите в планините, доминирани от алауитската общност, от която произхожда Асад, но няма да напуска средиземноморските си бази "Хмеймим" и в Тартус.

Москва подкрепя Сирия от началото на Студената война и призна независимостта ѝ през 1944 г., когато Дамаск се опитваше да отхвърли френското колониално управление. Западът дълго време гледаше на Сирия като на съветски сателит.