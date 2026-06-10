Поискаха максимална присъда за родителите на детето, извършило масово убийство в училище в Белград

Сръбската прокуратура поиска максимална присъда за родителите на детето с инициали К. К., което през 2023 г. извърши масово убийство в белградското училище "Владислав Рибникар", съобщи сръбската обществена телевизия РТС.

Днес във Висшия съд в Белград бяха представени заключителните речи на прокуратурата, защитата и засегнатите от трагедията страни.

На 3 май 2023 г. 13-годишното тогава момче К. К. отиде в училището си "Владислав Рибникар" и стреля с пистолет срещу свои съученици, като причини смъртта на девет ученици и служителя по охраната на училището. При стрелбата той рани още пет ученици и учителка по история.

В заключителната си реч по делото главният прокурор във Висшата прокуратура в Белград Ненад Стефанович поиска от съда издаване на максимална присъда за родителите на детето - Владимир и Миляна Кецманович.

Максималната присъда по обвиненията срещу Владимир Кецманович е 12 години затвор за тежко престъпление срещу общата сигурност и три години затвор за пренебрегване и малтретиране на малолетно лице. Общата поискана от прокуратурата присъда е 14 години и 11 месеца.

Максималната присъда по обвиненията срещу Миляна Кецманович е три години затвор за пренебрегване и малтретиране на малолетно лице.

Стефанович детайлно обоснова искането на прокуратурата и припомни тежестта на престъплението, извършено от К. К., за което той самият не може да носи наказателна отговорност, тъй като към момента на действията си е бил малолетен.

Стефанович подчерта, че става въпрос за последователна небрежност във възпитанието на К. К., която е последица от дълготрайна липса на родителски контрол, емоционалното развитие на детето, пропуски в контрола на поведението му и разпознаване на сериозни предупредителни знаци. По думите му родителите не са разпознали опасността, която носи достъпът до оръжие на детето им, което е довело до катастрофални последици.

Владимир и Миляна Кецманович отричат да носят отговорност за действията на сина си и това беше тяхната официална защита по време на делото за отговорност, повдигнато срещу тях. Синът им К. К. се намира в заведение за психично болни от трагедията насам, но бе извикан в съда като свидетел.

Стефанович поиска удължаване на мярката задържане под стража за Владимир Кецманович, тъй като освобождаването му до съобщаване на присъдата може да притесни обществеността или да създаде условия за повтаряне на престъплението.