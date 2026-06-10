Общинари разчистват незаконно поставени чадъри по плаж в Халкидики

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Мащабна акция за освобождаване на плажните ивици започна в Халкидики. Служители на община Неа Пропонтида премахнаха десетки чадъри и различни постоянни конструкции, поставени без разрешение по плажа във Флогита.

Още в ранните часове на деня общински екипи се заеха с разчистването на заетите участъци, след като изтече крайният срок, даден на собствениците доброволно да премахнат съоръженията си.

Акцията предизвика смесени реакции. Част от летовниците и собствениците на ваканционни имоти изразиха недоволство, тъй като използвали чадърите от години. От общината обаче подчертаха, че плажът е обществена територия и никой няма право да запазва или загражда места за лично ползване..

Подобни проверки ще продължат и на други популярни плажове, сред които Неа Плагия, като общинските власти предупреждават, че незаконно поставените чадъри и конструкции ще бъдат премахвани незабавно.

През последните години темата за т.нар. „окупирани плажове" става все по-актуална в Гърция. Местните власти засилват контрола, за да предотвратят практиката отделни лица да заемат трайно части от плажната ивица с чадъри, шезлонги, дървени платформи и други съоръжения.

Така и това лято свободните плажове в Халкидики ще останат свободни – поне доколкото общините успеят да наложат правилата.