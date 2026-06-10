Джорджа Мелони обяви, че правителството ѝ се стреми да намали данъчната тежест за средната класа

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че правителството ѝ възнамерява да продължи политиката на намаляване на данъчната тежест за средната класа и категорично отхвърли идеята за въвеждане на данък върху богатството, предаде АНСА, цитирана от БТА.

"Нямаме намерение да спираме. Искаме да направим още повече за намаляване на данъчната тежест върху средната класа", заяви Мелони пред представители на бизнеса.

Тя припомни, че с бюджета за 2026 г. правителството е намалило ставката за доходите между 28 000 и 50 000 евро от 35% на 33%.

Премиерът разкритикува предложенията за облагане на богатството. "Други говорят за данък върху богатството, но ние работим така, че италианците да могат да постигнат благосъстояние след години на усилия и жертви", каза тя.

Мелони коментира и мерките срещу т.нар. "кухи фирми" - дружества, които се регистрират, издават фактури, често за фиктивни сделки, а след това бързо прекратяват дейността си, за да избегнат проверки и данъчни задължения. "Това не е бананова република. Тук правилата трябва да се спазват", заяви премиерът и добави, че държавата трябва да гарантира честна конкуренция и ефективен контрол върху икономическата дейност.

Мелони обърна внимание и на демографската криза в Италия, която според нея представлява едно от най-сериозните икономически предизвикателства пред страната. Тя подчерта необходимостта от създаване на повече възможности за младите хора, за да се ограничи отливът на кадри и да се насърчи създаването на семейства. "Трябва да предложим по-добри перспективи на младите поколения и да обърнем тенденцията на демографски спад", каза тя.

В речта си премиерът отдаде специално значение на ролята на малкия и средния бизнес за развитието на местните общности. "Вашите предприятия са тъканта, която поддържа живи нашите градове, села и местни общности", заяви Мелони пред представителите на търговския сектор.

Тя подчерта, че физическите магазини имат важна социална функция, която не може да бъде заменена от онлайн платформите. "Всеки отворен магазин е светлина, сигурност, място за общуване и символ на предприемаческа енергия. Това е нещо, което никоя онлайн платформа не може да замени", каза италианският премиер.