Един човек загина, а други двама са в неизвестност при пожар на танкер край бреговете на Оман

Пожар избухна днес в машинното отделение на петролен танкер край бреговете на Оман близо до Ормузкия проток, заяви Британската агенция за морски търговски операции, като съобщи за една жертва и двама безследно изчезнали членове на екипажа на плавателния съд, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

"Местните власти съобщиха за петролен танкер, в чието машинно отделение е избухнал пожар и допълниха, че се намират на мястото на инцидента, за да помогнат с евакуацията на екипажа", заяви Британската агенция, като уточни, че инцидентът се е случил на 20 морски мили северноизточно от оманския град Сохар.

"Плавателният съд съобщи за една жертва и двама членове на екипажа, които са безследно изчезнали. Не е бил подаден сигнал за пряко въздействие върху околната среда", допълни агенцията.

Британската компания за управление на морски рискове "Вангард" посочи по-рано, че петролният танкер, плаващ под флага на островната държава Палау, е изпратил сигнал за бедствие и е съобщил, че машинното му отделение е било ударено от ракета край бреговете на Сохар в Оманския залив и че на борда му е избухнал пожар.

Компанията уточни, че на този етап информацията не е била проверена чрез независими източници.