Има нови случаи на стрелби срещу офиси на турския „Коч Холдинг“

Нови случаи на стрелби срещу офиси на най-големия индустриален и финансов холдинг в Турция – „Коч Холдинг“ (Koç Holding), са регистрирани днес в истанбулския район Есенюрт и в източния турски град Диарбекир, съобщава сайтът Хаберлер, позовавайки се на изявления на турската полиция.

В събота на церемония за откриване на нова болница в западния турски град Измир собственикът на холдинга Рахми Коч разказа анекдот за „кюрдска жена“, който предизвика широка негативна реакция. Веднага след случката Главната прокуратура на Измир започна служебно разследване срещу 95-годишния бизнесмен по обвинения в „публично унижаване на част от обществото“, а подкрепа за разследването изказа и турският министър на правосъдието Акън Гюрлек.

След разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление.“

Въпреки това в неделя в Истанбул, Анталия и Анкара бяха регистрирани три случая на стрелба срещу офиси на турската „Япъ Креди Банк“ (Yapı Kredi Bank) и на компанията „Отокоч“ (Otokoç), които са собственост на „Коч Холдинг“. В понеделник и вторник също бяха регистрирани два подобни случая в източния турски град Диарбекир и в намиращото се близо до него градче Йенишехир, насочени срещу офиси на „Япъ Креди Банк“, пише БТА. По информация на полицията днешното нападение в Диарбекир също е било срещу офис на „Отокоч“, а това в Есенюрт – срещу клон на „Япъ Креди Банк“.

Турската полиция вече е започнала разследвания относно зачестилите инциденти, като до момента във връзка с нападенията в Истанбул и Анталия са заловени общо петима заподозрени.