Фалшива българска шофьорска книжка за 500 евро си купил турски трафикант на мигранти. Това стана ясно от съобщение на Гръцката брегова охрана за разбиване на група за незаконен трафик на мигранти.

Служители на Дирекцията за сигурност и защита на морските граници към щаба на Гръцката брегова охрана, със съдействието на служители на Службата за сигурност и Регионалната група за борба с наркотиците и Групата за специални операции към Централното пристанищно управление на Пирея, извършили арест на шестима чужденци за нарушение на Закони за незаконно влизане в страната и фалшифициране.

След продължило месеци разследване - използване на информация и широкомащабна полицейска операция, служителите отишли ​​в Неос Космос в Атика, където установили местонахождението и арестували двама турски граждани на 38 и 27 години. Срещу 38-годишния мъж е била издадена заповед за арест от Първоинстанционния съд на Самос. 27-годишният мъж пък не е притежавал законни документи за пътуване и престой. Освен това у него е била открита и иззета фалшива българска шофьорска книжка, която той е заявил, че е закупил за сумата от €500, както и мобилни телефони.

В дома на 38-годишния мъж в Неос Космос, Атика, последвало претърсване и с помощта на полицейското куче за откриване на наркотици, като са били открити един сирийски гражданин и трима турски граждани на възраст 39, 25, 24 и 29 години, които не притежават законни документи за пътуване. Също така, по време на претърсването били открити и иззети следните вещи - документи за пътуване и самоличност със съмнителна автентичност от различни държави, два мобилни телефона, компютърен блок и пет разписки за парични преводи.

Освен това, у 38-годишния мъж е открит ключ за кола с чуждестранни регистрационни номера. С помощта на полицейското куче за откриване на наркотици в превозно средство е открито внимателно скрито количество наркотици с екстракти от растение канабис, с общо бруто тегло 1,9 грама.

Дирекцията за сигурност и защита на морските граници разследва участието на още членове на групата както в страната, така и в чужбина, и се извършва задълбочена обработка и анализ на всички данни, тъй като изглежда, че арестуваните са действали в рамките на по-широка организирана група за контрабанда на мигранти с цел незаконна печалба, излагайки на риск живота на транспортираните.