Ердоган заплаши Израел, Гърция и Кипър за Източното Средиземноморие

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи остро предупреждение към Израел и държавите, които според Анкара подкрепят неговата политика в Източното Средиземноморие, визирайки Гърция и Кипър. Той заяви, че никой не бива да „търси приключения" в региона и подчерта, че Турция ще реагира твърдо при заплаха за правата и интересите на страната и на турските киприоти.

По време на свое изказване Ердоган обвини Израел в дестабилизиращи действия в Източното Средиземноморие и Африка, като определи израелското правителство като „източник на размирици и разделение". Той заяви още, че някои „малки образувания, чиито амбиции надхвърлят размера им", действат като съюзници на Израел в региона.

Турският лидер засегна и ситуацията в Кипър, като заяви, че Анкара следи внимателно всички опити за създаване на напрежение на острова. Според него сигурността на Турция не се ограничава само в нейните граници, а обхваща и съседни държави като Сирия и Ливан.

Реакцията на израелския премиер Бенямин Нетаняху не закъсня. Той определи Ердоган като „антисемитски тиранин" и заяви, че турският президент е „последният човек, който може да поучава Израел по въпросите на морала".

Нетаняху обвини Ердоган в потискане на собствения му народ, преследване на политически опоненти и подкрепа за „Хамас". Израелският премиер подчерта, че страната му ще продължи действията си срещу Иран и неговите съюзници и защити израелската армия, която нарече „най-моралната армия в света".

Новата размяна на остри реплики между двамата лидери идва на фона на нарастващото напрежение в Източното Средиземноморие и продължаващата нестабилност в Близкия изток.