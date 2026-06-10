Испания дава до 90% отстъпка за влакове и автобуси на младежите това лято

Млади българи, които живеят законно в Испания, ще могат и това лято да пътуват с големи отстъпки благодарение на програмата „Младежко лято" (Verano Joven), одобрена от испанското правителство.

Инициативата е насочена към хора на възраст между 18 и 30 години и ще бъде валидна от 1 юли до 30 септември. Освен испански граждани, право на участие имат и чужденци със законно пребиваване в страната, включително българи, родени между 1 януари 1996 г. и 31 декември 2008 г.

Програмата предвижда до 90% намаление за междуградски автобусни линии и влакове на средни разстояния. За високоскоростните влакове AVE, Avant, Ouigo и Iryo е предвидена 50% отстъпка, като максималният размер на намалението е до 30 евро на билет. Включена е и 50-процентна отстъпка за Interrail Global Pass.

Испанските власти съобщават, че регистрацията все още не е отворена. Очаква се платформата да заработи в следващите дни, а след записване участниците ще получат персонален код за закупуване на билети на преференциални цени.

Миналата година от програмата са се възползвали над 1,5 милиона младежи, които са реализирали близо 7 милиона пътувания в Испания и Европа. Очаква се и през това лято интересът към инициативата да бъде изключително висок.