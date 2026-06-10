Русия разследва два бомбени атентата срещу коли в Москва

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Следственият комитет на Руската федерация заяви днес, че е арестувал най-малко двама заподозрени за извършването на бомбен атентат срещу автомобил в Москва - юноши, които според Федералната служба за сигурност са били принудени да поставят бомбата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тази сутрин в Москва са били открити две бомби, поставени на автомобили, като първата се взриви в източната част на руската столица, а втората беше открита от службите за сигурност в югозападната част на града.

Руският Следствен комитет съобщи, че е започнато досъдебно производство, след като втората бомба бе открита в югозападен московски квартал. Атентатът е бил насочен срещу служител на научно-производствено предприятие.

Разследването установи, че на младо момиче е било наредено да вземе бомбата и да я предаде на друго момче, което я е поставило върху автомобила, заедно с проследяващо устройство с GPS. При инцидента не е имало ранени или убити, а на заподозрените им е било повдигнато обвинение.

Друг бомбен атентат в източния московски квартал "Балашиха" уби шофьор, съобщи руският вестник "Коммерсант", въпреки че самоличността на жертвата не бе оповестена.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди експлозията, но подчерта, че подробности около случая не могат да бъдат разкрити предвид текущото разследване.

Той изтъкна, че руският президент Владимир Путин вече е получил доклад за взрива в "Балашиха".

Песков заяви, че инцидентът вече е разследван от руските специални служби.

Все още не е ясно дали след втората бомбена атака са били арестувани заподозрени.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинското военно разузнаване пое отговорност за покушенията срещу няколко високопоставени руски офицери, някои от които са част от публичния списък на Украйна с неприятели, отбелязва Ройтерс.