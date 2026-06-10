САЩ и техни съюзници осъдиха подкрепяни от Иран заговори срещу еврейски общности

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Съединените щати, Австралия, редица европейски държави и други съюзници осъдиха в съвместна декларация действията на подкрепяни от Иран групи, обвинени в заговори за убийства, отвличания и сплашване на ирански дисиденти, журналисти и представители на еврейски общности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и граждани от тези заплахи. Иран трябва незабавно да прекрати тези действия", се казва в декларация, публикувана днес от Държавния департамент на САЩ.

Държавите посочват като отговорни за подобни операции разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), силите Кудс и иранското Министерство на разузнаването и сигурността.

В изявлението се осъжда и поредицата от атаки в Европа, за които отговорност е поела проиранска групировка.

Според подписалите декларацията държави подобни действия представляват сериозно нарушение на международните норми и на държавния суверенитет.

"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред. Тези действия трябва да бъдат прекратени незабавно", се посочва в текста.