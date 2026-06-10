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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23017131 www.24chasa.bg

ООН: Насилието срещу имигранти във Великобритания е шокиращо

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Фолкер Тюрк КАДЪР: Екс/@volker_turk

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди днес "ксенофобското насилие", разтърсващо Северна Ирландия, както и неотдавнашните сблъсъци в Саутхемптън, последвали убийството на бял студент от сикх, като определи тези събития като шокиращи, информира Франс прес, цитирана от БТА. 

"Дехуманизацията на цели групи в рамките на едно общество е напълно неприемлива", каза Тюрк пред репортери в Женева, призовавайки социалните медийни платформи да "вземат на сериозно своята отговорност по отношение на дехуманизацията, речта на омразата, насилието и подбуждането към насилие, които са неприемливи".

В тази връзка британският медиен регулатор "Офком" (Ofcom) предупреди онлайн платформите за възможни правни последствия, ако услугите им се използват за подбуждане към насилие и разпространяване на омраза, свързани с неотдавнашните граждански безредици в Белфаст, предаде Ройтерс.

"Офком" заяви, че е уведомил доставчиците на онлайн новини в писмо, че част от безредиците в Белфаст изглежда са били подхранени онлайн и са включвали насилие на расова основа, палежи на домове и превозни средства, както и нападения срещу полицаи.

"Предвид факта, че ситуацията е спешна, очакваме от вас да действате незабавно за борба с незаконното съдържание", посочва в писмото регулаторът.        

Фолкер Тюрк КАДЪР: Екс/@volker_turk

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