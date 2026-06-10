Германски министър е оптимист, че преговорите за влизане на Украйна в ЕС ще започнат скоро

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Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е оптимистично настроен, че преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз ще започнат в близко бъдеще, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

На съвместна пресконференция в Берлин с Вадефул неговата унгарска колежка Анита Орбан каза, че работи по организирането на среща между новия министър-председател на Унгария Петер Мадяр и украинския президент Володимир Зеленски.

Украйна активно настоява за членство в ЕС на фона на продължаващата вече повече от четири години война с Русия, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица украинската министър-председателка Юлия Свириденко обяви, че всички държави от на ЕС са се съгласили да бъде даден старт на преговорите с Украйна и Молдова по първия тематичен клъстер от въпросите, свързани с присъединяването им към ЕС.