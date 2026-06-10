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Катарски дипломати ще да посредничат за преодоляване на различията между САЩ и Иран

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СНИМКА: Pixabay

Катарски преговарящи пристигнаха днес в Техеран в опит да помогнат за преодоляване на оставащите различия между Съединените щати и Иран, съобщи катарски дипломат, цитиран от Франс прес.

Визитата се осъществява след консултации с американската страна, пише БТА. 

"След консултации със Съединените щати катарските преговарящи пристигнаха тази сутрин в Техеран, за да се срещнат с ирански представители и да помогнат за намаляване на оставащите разногласия между двете страни", посочи дипломатът, цитиран от БТА. 

Посещението идва в момент, когато преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в застой, а перспективите за постигане на споразумение остават несигурни.

Дипломатическите усилия се развиват и на фона на нараснало напрежение между двете страни след неотдавнашна размяна на удари, последвала свалянето на американски хеликоптер.

Според наблюдатели този инцидент е отслабил допълнително примирието, което влезе в сила през април, и е усложнил процеса на диалог между Вашингтон и Техеран.

СНИМКА: Pixabay

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