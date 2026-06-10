ООН изпраща мисия в Ливан да разследва за нарушения на международното право

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Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк обяви, че в Ливан ще бъде изпратена специална мисия, която ще разследва предполагаеми нарушения на международното право, извършени от началото на войната в страната през март тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Постигнах споразумение с ливанското правителство за безпристрастна и независима мисия за оценка на ситуацията в страната", заяви Тюрк пред журналисти.

По думите му екипът ще бъде изпратен скоро в Ливан, за да събере информация и доказателства за предполагаеми нарушения на международното право, извършени от страните в конфликта след 2 март - датата, която се смята за начало на настоящата война между подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула" и Израел.

Според най-новите данни на ливанските власти от началото на конфликта израелските удари са отнели живота на 3666 души.