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ООН изпраща мисия в Ливан да разследва за нарушения на международното право

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Фолкер Тюрк КАДЪР: Екс/@volker_turk

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк обяви, че в Ливан ще бъде изпратена специална мисия, която ще разследва предполагаеми нарушения на международното право, извършени от началото на войната в страната през март тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Постигнах споразумение с ливанското правителство за безпристрастна и независима мисия за оценка на ситуацията в страната", заяви Тюрк пред журналисти.

По думите му екипът ще бъде изпратен скоро в Ливан, за да събере информация и доказателства за предполагаеми нарушения на международното право, извършени от страните в конфликта след 2 март - датата, която се смята за начало на настоящата война между подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула" и Израел.

Според най-новите данни на ливанските власти от началото на конфликта израелските удари са отнели живота на 3666 души.

Фолкер Тюрк КАДЪР: Екс/@volker_turk

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