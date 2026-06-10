Бунтове във Великобритания, след като суданец опита да обезглави рентгенолог в Белфаст (Обзор)

Шокиращи кадри от случилото се бяха използвани от крайнодесни групи и Илон Мъск за предизвикване на антиимигрантски протести

В Северна Ирландия избухнаха антиимигрантски бунтове, след като суданец нападна с нож около 40-годишен мъж и се опита да го обезглави на улица в Белфаст. Трима мъже с тояга успяха да изтръгнат жертвата от ръцете му, която обаче е в много тежко състояние.

Шокиращо видео от случилото се бе използвано от крайнодесни групи във Великобритания и милиардера Илон Мъск с призиви за мощни протести. На клипа се вижда как суданецът притиска между краката си окървавен бял мъж, размахвайки нож над главата му, докато свидетели крещят “Ще го обезглави”. Тогава към него се приближават трима смелчаци, които успяват да го спрат. Те избиват ножа и изтръгват от ръцете му намушкания мъж.

Пожарникар гаси запалени коли в Белфаст. СНИМКА: РОЙТЕРС

Това е Стивън Огилви, който работи като рентгенолог в британското обществено здравеопазване NHS. Според “Дейли мейл” е от Шотландия и е живеел в същия общински блок, в който на квартира е бил и опиталият да го убие Хади Алодид. 30-годишният суданец е бежанец, който първо е бил в Париж, Дъблин и след това е пристигнал с автобус в Белфаст, където е получил убежище.

На първото съдебно заседание по случая в сряда не стана ясно как се е стигнало до нападението. Съобщено бе само, че Стивън Огилви е получил няколко

прободни рани по лицето,

врата и тялото, вследствие на които е изгубил едното си око. На мястото на престъплението е открит кухненски нож. С него ли е бил нападнат и защо, ще се разбере след четири седмици, когато съдебният процес ще продължи.

Сгради бяха подпалени при протестите. СНИМКА: РОЙТЕРС

Междувременно обаче недоволството от случилото се расте въпреки призивите на полицията и властите да не се използва за предизвикване на безредици. В няколко града в Северна Ирландия в нощта срещу сряда бяха запалени къщи, коли и автобус, като извършителите основно бяха маскирани млади мъже. Някои от тях викаха “Чужденците вън” и атакуваха избирателно имоти, в които е известно, че живеят имигранти. Протести имаше и в шотландски градове, както и в английския Саутхемптън, където пък се стигна до антиимигрантски бунтове преди седмица. Те бяха заради друго шокиращо видео, на което се вижда как полицаи слагат белезници на умиращо бяло момче, докато намушкалият го сикх ги лъже, че става въпрос за расистки сблъсък между двамата.

Британският премиер Киър Стармър определи безредиците като шокиращи и заяви, че виновните ще усетят цялата сила на закона. “Ясно е, че във вторник хората бяха нападнати заради произхода си и аз няма да го толерирам”, каза още той.

Българското консулство в Единбург, което отговаря и за Северна Ирландия, призова сънародниците ни там

да избягват места с протести,

да избират безопасни маршрути за пътуване и да поддържат връзка с близките си. Миналия юни в тази част на Обединеното кралство също имаше големи антиимигрантски бунтове заради опит за изнасилване на момиче от румънци. Тогава беше нападнат и дом на българи. Сега се съобщава за пострадали африканци и украинци.