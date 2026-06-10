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Израелските сили навлязоха по-дълбоко в Южен Ливан, а масираните въздушни удари и наземни операции продължиха в цялата страна, като породиха опасения от още по-голяма ескалация на конфликта с групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ливанската национална информационна агенция (ННА) съобщи за десетки атаки в райони в южната и източна част на страната. Според ливанската агенция по първоначални данни загиналите са най-малко 13.

Цитиран от Фран прес медицински работник съобщава за най-малко 12 убити при израелските удари в две селища в региона на южния град Тир,

В южния пристанищен град Сайда (Сидон) атака с дрон срещу автомобил в центъра на града отне живота на двама души, предаде ННА.

Сраженията продължиха и близо до стратегически важния замък Бофор, който израелските войски превзеха преди седмица.

Ливански медии съобщиха, че израелски бойни хеликоптери са открили картечен огън срещу бойци на "Хизбула" близо крепостта, разположена на хълм.

От своя страна "Хизбула" пое отговорност за няколко атаки срещу израелски позиции в Южен Ливан.

Според ливански представители на службите за сигурност израелските сили са напреднали до покрайнините на Набатие, един от главните икономически центрове в Южен Ливан. Те посочиха, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са само на няколко километра от центъра на града и се готвят да продължат да напредват.

Местни длъжностни лица от пограничния град Кфар Шуба обвиниха ЦАХАЛ в отвличането на двама общински работници.

Кметът на града Касем ал Кадри заяви пред ДПА, че израелски патрул е задържал общинския съветник Мохамад Хасан ал Хадж и общинския служител Ахмад Салах Диаб, докато двамата зареждали с гориво генератора на водна помпена станция в покрайнините на града.

В отговор говорител на ЦАХАЛ заяви, че двамата мъже се приближили до зоната на операциите на израелската армия, след което са били задържани и отведени за разпит в Израел. Говорителят допълни, че ако срещу някой от двамата не възникне подозрение, те ще бъдат освободени.