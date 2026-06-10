Висш руски военен е взривеният в колата му край Москва

Кола бомба уби висш руски военен край Москва, като Кремъл подозира, че зад атентата стои украинското разузнаване, съобщи “Гардиън”. Макар че руските власти не са обявили името на загиналия, според медиите това е полковник Дамир Давидов - началник на Главната дирекция за ракети и артилерия (ГРАУ) към руското министерство на отбраната. Основните задължения на ГРАУ са логистичи - дирекцията е отговорна за снабдяването на армията с ракети и други боеприпаси.

Инцидентът е от ранните часове на 9 юни. Около 5,30 ч Давидов потеглил от паркомястото в град Балашиха, а малко след това неговият личен BMW X3 се взривява. Смята се, че под колата му е било поставено импровизирано взривно устройство, а според руския “Комерсант” става дума за до 500 г тротил.

Пред независимия информационен сайт “Астра” един от очевидците, опитали се да помогнат на руския военен, отбеляза, че той е бил още жив след взрива, но е починал, преди да дойдат медици. И допълни: “Всичките му дрехи горяха. Угасих тениската му и я разкъсах, за да не изгори кожата му. Като го погледнах, беше ясно, че е малко вероятно да оцелее”.

Това е поредният подобен инцидент в кв. “Авиаторов”, създаден първо като жилищен район за пенсионирани военни. През април и декември 2025 г. по същия начин загинаха двама висши руски военни - ген.-лейтенант Ярослав Москалик и ген.-лейтенант Фанил Сарваров.

Различни източници твърдят, че Давидов е бил или на 57, или на 62 г. Той е израснал в затворения град Пенза-19, известен днес като Заречни. Баща му Рафаил е работил в производственото обединение “Старт”, което до 2002 г. прави ядрени ракети.

Според украинска база данни полковникът е участвал пряко в планирането на руската инвазия през 2022 г.