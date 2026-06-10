МААЕ прие внесена от САЩ резолюция, призоваваща Иран да обяви запасите си от обогатен уран

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), в който членуват 35 държави, прие внесена от САЩ резолюция, с която призовава Иран да декларира оставащите си запаси от обогатен уран и да позволи на инспекторите на агенцията да ги проверят, съобщи Ройтерс.

Според наблюдатели това решение може да усложни продължаващите преговори между Вашингтон и Техеран.

Текстът на резолюцията, внесен от САЩ, Великобритания, Франция и Германия, беше одобрен с 21 гласа "за", при 3 "против" и 10 "въздържал се". Против документа гласуваха Русия, Китай и Нигер, а Венецуела не беше допусната до участие в гласуването, съобщиха дипломати, присъствали на заседанието при закрити врата.

Резолюцията беше приета броени часове след размяната на военни удари между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските сили са свалили американски хеликоптер "Апачи" край Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

През юни миналата година израелски и американски атаки унищожиха или сериозно повредиха ирански съоръжения за обогатяване на уран. Смята се обаче, че значителна част от произведения там обогатен уран, включително материал, обогатен близко до равнището, необходимо за производството на ядрени оръжия, е останала непокътната, посочва Ройтерс.

До момента Иран не е предоставил на МААЕ информация за този материал и не е позволил на инспекторите да се върнат в бомбардираните обекти, за да извършат проверки. Именно поради това САЩ оглавиха инициативата за приемане на резолюцията. От Техеран обаче определиха документа като опит за прикриване на военна агресия, като подчертаха, че инспекторите са имали достъп до обектите преди въздушните удари.