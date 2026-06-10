Хегсет към Куба: Снабдяване с оръжия ще доведе до конфликт

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи предупреждение към кубинското правителство, като заяви, че снабдяването с оръжия, способни да достигнат територията на САЩ или американската военноморска база в Гуантанамо, Куба, би довело до конфликт, след който комунистическото правителство в Хавана ще падне, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

На посещение в базата в Гуантанамо Хегсет изнесе реч пред американските военнослужещи и подчерта, че въпреки предупреждението си все още се надява на конструктивни отношения между Вашингтон и Хавана.

"Би било неразумно кубинското правителство да се стреми да получи достъп до оръжия, които могат да достигнат тази база или територията на САЩ", каза той, без да уточни за какви конкретно оръжейни системи става въпрос.

По думите му подобна стъпка би провокирала конфронтация, която Куба нито желае, нито би могла да издържи. "Нито една държава в света не може да се сравнява с възможностите на САЩ", добави Хегсет.

Американският министър на отбраната също добави, че според него Иран би постъпил неразумно, ако продължи да предизвиква САЩ, визирайки ударите на Вашингтон през нощта в отговор на сваления американски хеликоптер "Апачи".

"На този етап това са отбранителни удари, чиято цел е да гарантират защитата на нашите хора. Отново подчертавам - Иран не бива да предприема по-нататъшни действия срещу нас".

По думите му Тръмп се стреми към споразумение с Техеран, но не просто към каквото и да било споразумение, а към "наистина добро споразумение в интерес на американския народ", което да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.