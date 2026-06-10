ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина един от създателите на Metropolis DJ STEVEN

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23017896 www.24chasa.bg

Хегсет към Куба: Снабдяване с оръжия ще доведе до конфликт

1092
Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи предупреждение към кубинското правителство, като заяви, че снабдяването с оръжия, способни да достигнат територията на САЩ или американската военноморска база в Гуантанамо, Куба, би довело до конфликт, след който комунистическото правителство в Хавана ще падне, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

На посещение в базата в Гуантанамо Хегсет изнесе реч пред американските военнослужещи и подчерта, че въпреки предупреждението си все още се надява на конструктивни отношения между Вашингтон и Хавана.

"Би било неразумно кубинското правителство да се стреми да получи достъп до оръжия, които могат да достигнат тази база или територията на САЩ", каза той, без да уточни за какви конкретно оръжейни системи става въпрос.

По думите му подобна стъпка би провокирала конфронтация, която Куба нито желае, нито би могла да издържи. "Нито една държава в света не може да се сравнява с възможностите на САЩ", добави Хегсет.

Американският министър на отбраната също добави, че според него Иран би постъпил неразумно, ако продължи да предизвиква САЩ, визирайки ударите на Вашингтон през нощта в отговор на сваления американски хеликоптер "Апачи".

"На този етап това са отбранителни удари, чиято цел е да гарантират защитата на нашите хора. Отново подчертавам - Иран не бива да предприема по-нататъшни действия срещу нас".

По думите му Тръмп се стреми към споразумение с Техеран, но не просто към каквото и да било споразумение, а към "наистина добро споразумение в интерес на американския народ", което да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Кога отокът не е алергия, а спешен случай (Видео)