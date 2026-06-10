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Тръмп: Ще атакуваме Иран много здраво, ако няма мирно споразумение

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

САЩ ще атакуват Иран много здраво, ако не бъде постигнато мирно споразумение, каза президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

В същото време, говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп отново заяви, че Иран ще бъде ударен днес.

"Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво", каза той, като посочи като причина свалянето от Иран на американски хеликоптер "Апачи" над Ормузкия проток.

В същото време Тръмп даде да се разбере, че иска сделка, която да е по същество и да работи.

Иран вече се съгласи да не се стреми към сдобиване с ядрено оръжие, но трябва да подпише съответното споразумение, добави той.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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