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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23018158 www.24chasa.bg

Убиха френски военен в Ливан

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СНИМКА: Pixabay

Френски военнослужещ беше убит в Ливан, след като беше засегнат от "случаен изстрел по време на подготовката на учение", обяви генерал Пиер Шил, началник на главния щаб на френските сухопътни войски в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Франс прес и БТА. 

Двадесет и една годишният Флориан Жиле е бил на военна служба в Ливан като част от мисия за оперативно сътрудничество в полза на ливанските въоръжени сили в Салие в Южен Ливан, уточни още Пиер Шил.

Жиле е служил в осми полк на парашутистите на морската пехота с оперативен щаб в Кастър, уточни министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен, като заяви, че е "дълбоко опечалена".

Според комюнике на министерството на въоръжените сили Флориан Жиле е бил изпратен в Ливан на 1 юни.

"Въпреки че му беше оказана медицинска помощ по възможно най-бързия начин, той почина от раните си", се посочва в комюникето. В него началникът на главния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон отдаде почит на паметта на военнослужещия, загинал по време на военна операция.

Флориан Жиле е четвъртият френски военнослужещ от началото на войната, започнала с израелско-американската военна операция срещу Иран в края на февруари.

През април двама френски войници – 31-годишният Анисе Жирарден и 40-годишният Флориан Монторио, част от Временните сили на ООН в Ливан загубиха живота си, след като попаднаха в засада, която според Франция и ООН беше организирана от групировката "Хизбула", припомня АФП.

СНИМКА: Pixabay

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