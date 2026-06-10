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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23018245 www.24chasa.bg

Вучич обмисля да подаде оставка

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Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че обмисля възможността да се оттегли от поста си преди предстоящи избори, които според него може да се проведат след няколко месеца.

В интервю за Радио Белград той подчерта, че евентуалната му оставка не би била внезапна или необяснима, а част от по-широко политическо решение, свързано с бъдещото развитие на страната и управлението ѝ. По думите му това е въпрос, който остава отворен и се обсъжда, включително в контекста на предстоящите политически процеси.

Той допълни, че разглежда различни варианти за следващите си стъпки, включително възможността да се кандидатира за министър-председател или да подкрепи друг кандидат за президент от управляващото мнозинство.

Сръбският президент  определи ситуацията като динамична и заяви, че окончателни решения ще бъдат взети в зависимост от политическата обстановка и предстоящите избори. 

Вучич се върна и към по-стари събития от политическата си кариера, включително протестни прояви и сблъсъци, като подчерта, че страната е преминала през периоди на силно напрежение. Той заяви, че държавата днес е по-стабилна и икономически по-устойчива в сравнение с предходни години, като посочи намаляване на външната задлъжнялост и по-строг фискален контрол.

Той коментира и настоящата политическа обстановка, включително предстоящи изборни процеси, като изрази увереност, че управляващите ще постигнат убедителна подкрепа. Той подчерта, че политическата победа трябва да се основава на обществено доверие, а не на конфронтация и омраза.

В заключение Вучич заяви, че обмисля бъдещите си политически стъпки, включително възможността за промени в позицията си, но без да дава окончателни решения.

Александър Вучич

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