Вучич обмисля да подаде оставка

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че обмисля възможността да се оттегли от поста си преди предстоящи избори, които според него може да се проведат след няколко месеца.

В интервю за Радио Белград той подчерта, че евентуалната му оставка не би била внезапна или необяснима, а част от по-широко политическо решение, свързано с бъдещото развитие на страната и управлението ѝ. По думите му това е въпрос, който остава отворен и се обсъжда, включително в контекста на предстоящите политически процеси.

Той допълни, че разглежда различни варианти за следващите си стъпки, включително възможността да се кандидатира за министър-председател или да подкрепи друг кандидат за президент от управляващото мнозинство.

Сръбският президент определи ситуацията като динамична и заяви, че окончателни решения ще бъдат взети в зависимост от политическата обстановка и предстоящите избори.

Вучич се върна и към по-стари събития от политическата си кариера, включително протестни прояви и сблъсъци, като подчерта, че страната е преминала през периоди на силно напрежение. Той заяви, че държавата днес е по-стабилна и икономически по-устойчива в сравнение с предходни години, като посочи намаляване на външната задлъжнялост и по-строг фискален контрол.

Той коментира и настоящата политическа обстановка, включително предстоящи изборни процеси, като изрази увереност, че управляващите ще постигнат убедителна подкрепа. Той подчерта, че политическата победа трябва да се основава на обществено доверие, а не на конфронтация и омраза.

В заключение Вучич заяви, че обмисля бъдещите си политически стъпки, включително възможността за промени в позицията си, но без да дава окончателни решения.