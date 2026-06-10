Руски дронове удариха два кораба в Черно море

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Два сухотоварни кораба, плаващи съответно под флага на Барбадос и на Панама, са били атакувани днес от руски дронове в акваторията на Черно море, съобщи в своя Телеграм канал председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Корабите се движеха в Черно море, като руснаците продължават да възпрепятстват функционирането на украинския морски коридор, отбеляза Кипер.

"Руснаците атакуваха и южната част на Одеска област с няколко вълни удари. Засегнати са граждански обекти и енергийната инфраструктура. За щастие, няма жертви", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

Съответните служби отстраняват последиците от нападението.