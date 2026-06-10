22 държави, сред които и България, обвиниха Иран в заговори и атаки срещу дисиденти, евреи и журналисти

В съвместно изявление 22 държави, сред които България, обвиняват иранските служби за сигурност в организиране на заговори, нападения и сплашване на територията на Европа, Северна Америка и Австралия. Страните осъждат действията срещу ирански дисиденти, журналисти, както и еврейски и израелски общности, и призовават Техеран незабавно да ги прекрати. Подписалите декларацията заявяват, че са готови да предприемат допълнителни мерки за противодействие на тези заплахи.

Изявлението е публикувано от правителствата на Съединени американски щати, Обединено кралство, Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция.

То гласи следното:

Съединените американски щати, Обединеното кралство, Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция осъждат смъртоносните заговори и други злонамерени действия в Европа, Северна Америка и Австралия, извършвани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция – Разузнавателна организация, Сили Кудс и Министерство на разузнаването и сигурността, включително срещу ирански дисиденти, журналисти и еврейски и израелски общности и интереси. Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и нашите граждани от тези заплахи. Ислямска република Иран трябва незабавно да прекрати тези действия.

Връзката между иранските служби за сигурност и международни и местни престъпни групи е дългогодишна. Използването на такива групи от тяхна страна е недопустимо.

Осъждаме също така неотдавнашната кампания от нападения в Европа, насочени срещу еврейски общности, ирански журналисти и интереси на Съединените щати, за които отговорност пое Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия и които са били подпомагани от нейни посредници.

Опитите за убийство, отвличане, тормоз, сплашване или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международните норми. Тези действия трябва да спрат незабавно. Приветстваме усилията на държавите за противодействие на тези дейности и сме решени съвместно да предприемем допълнителни мерки за тяхното прекратяване.