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В Иран задържаха известния критик на властта Садег Зибакалам

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Садег Зибакалам Кадър: Екс/CSHRIran

Известният ирански политически анализатор и критик на властта Садег Зибакалам е бил задържан в Иран, съобщи днес близката до съдебната власт в страната информационна агенция Мизан, цитирана от ДПА и БТА. 

Зибакалам е бил задържан сутринта, като според Мизан е нарушил наложените му от съда ограничения. Твърди се, че е нарушил забраната да бъде активен в социалните мрежи и е дал интервю, което е довело до образуването на ново наказателно производство срещу него. Случаят е предаден на прокуратурата.

От началото на войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари, иранската съдебна система засили действията си срещу критиците на властта в страната.

Иранското правителство оправдава тези мерки с необходимостта от противодействие на предполагаеми шпиони и предатели. Като част от репресиите са постановени множество присъди лишаване от свобода и са извършени масови арести, отбелязва ДПА.

Освен това са били изпълнени десетки смъртни присъди.

Садег Зибакалам Кадър: Екс/CSHRIran

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