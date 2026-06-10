Изчезнал преди 11 години модел се появи в досиетата "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германски модел, изчезнал безследно преди близо 11 години, е споменат в досиетата на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава германското списание Der Spiegel.

Жената, идентифицирана единствено като Мишел, напуска семейния си дом през септември 2015 г., когато е на 22 години. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Разследването разкрива, че преди изчезването си тя е поддържала продължителен контакт с агент за набиране на модели на име Даниел Сиад. По това време Мишел е пребивавала в Дубай и е пътувала до различни международни дестинации.

Според изданието името на Сиад многократно фигурира в кореспонденцията на Епстийн. В част от имейлите агентът изпращал снимки на млади жени, придружени от данни за външния им вид и физическите им характеристики.

Сред тях били и снимки на Мишел. В едно от съобщенията Сиад написал на Епстийн: „Ще я харесаш", въпреки че няма доказателства двамата някога да са се срещали.

Сиад е бил разследван във Франция по подозрения, че е съдействал на Епстийн при трафик и сексуална експлоатация на жени. Самият той отрича обвиненията.

Двама бивши сътрудници на Епстийн, потърсени от германските журналисти, заявяват, че никога не са виждали Мишел.

Майката на изчезналата жена признава, че се опасява от най-лошия възможен сценарий.

„Мисля, че тя вече не е жива. Че нещо ѝ е било сторено", казва тя пред изданието.

Джефри Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в сексуален трафик на непълнолетни.