Тръмп: Тайна мисия прекара 100 милиона барела петрол през Ормузкия проток

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери днес, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на американска военна "тайна мисия" в подкрепа на танкери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно" по този невралгичен морски път, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Ормузкият проток е блокиран от началото на войната преди повече от три месеца.

Тръмп обаче каза днес, че е наредил на "великите американски въоръжени сили" да изпълнят тази "тайна мисия". В резултат "СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КОНТРОЛИРАТ Ормузкия проток, а НЕ Иран. Тяхната армия е победена и икономиката им е загубена. С Иран е свършено! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент Доналд ДЖЕЙ ТРЪМП"

Малко по-рано Тръмп предупреди, говорейки пред репортери в Белия дом, че САЩ ще атакуват здраво Иран, ако не бъде постигнато споразумение.