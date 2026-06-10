Близките на пострадалия в Белфаст: Не превръщайте трагедията ни в повод за безредици

Семейството на жертвата от нападението с нож в Белфаст призова за спокойствие, след като в града избухнаха безредици, които принудиха семейства да напуснат домовете си от страх за живота си.

На фона на опасенията в Северна Ирландия от продължаващо насилие след размириците в понеделник, близките на Стивън Огилви заявиха, че искат „да стане пределно ясно, че нощните безредици не са добре дошли", пише "Гардиън".

Огилви е в болница, след като е загубил лявото си око при нападението. Кадри от инцидента бяха широко разпространени в социалните мрежи в понеделник вечерта и през целия вторник.

30-годишният суданец Хади Алодид се яви в съда в Белфаст в сряда, обвинен в опит за убийство на Огилви, отправяне на заплахи за убийство към служител на Националната здравна служба (NHS) в същия ден и притежание на нож.

Във вторник вечерта, часове след като Илон Мъск, Томи Робинсън и други обществени фигури призоваха хората да излязат по улиците, тълпи, включително маскирани мъже, подпалиха автомобили и къщи и блокираха пътища в Белфаст и околностите му.

В изявление, разпространено чрез депутата от Демократичната юнионистка партия Филип Брет, семейството на Огилви заяви:

Напълно сме съкрушени от ужасяващото нападение срещу нашия близък. Това е огромен шок за цялото ни семейство и в момента единственият ни приоритет е да бъдем до него и да му помогнем да се възстанови.

Наясно сме с напрежението и разговорите за протести след този инцидент. Искаме да заявим съвсем ясно, че нощните безредици не са приемливи и че единственият път напред е мирният протест.

Сред нас има много мигранти, които имат изключително ценен принос за нашата страна, включително в здравеопазването и хотелиерството. Ние разчитаме на тях и не желаем тази трагедия да бъде използвана за разделение или подхранване на враждебност.

Сред хората, принудени да напуснат домовете си във вторник вечерта, са били и две болногледачки от Уганда. Те били спасени, след като местен пастор убедил група протестиращи да им позволят да напуснат безопасно.

„Хората, които участват в безредиците, дори не знаят, че човекът, когото нападат, може да се грижи за майка им или баба им", каза една от жените, Сумая Наказибве. „А аз оставих собствената си майка в родината си."

Тя описа преживяното като „ужасяващо", след като заедно със своята съквартирантка Стела Ариокот останали блокирани в дома си, докато отвън се събирала тълпа, а съседни къщи горели.

В сряда в Белфаст започнаха операции по почистване, след като много домове останаха обгорени, с изпочупени прозорци, а по улиците имаше изгорели автомобили.

Съобщава се, че семейства от различни националности, включително румънци, суданци и украинци, са били принудени да напуснат домовете си, след като станали мишена на насилието.

Стана ясно още, че Алодид е получил петгодишно разрешение за пребиваване във Великобритания, след като е влязъл от Ирландия. След краткото съдебно заседание той беше оставен в ареста за четири седмици.

Съдия Стивън Киоун отказа да го пусне под гаранция, а делото беше отложено за 8 юли.

В края на заседанието съдията заяви, че мислите му са с жертвата и нейното семейство, както и със служителите на спешните служби и гражданите, които са се притекли на помощ. По думите му те заслужават признание за действията си.

В необичайна намеса съдията осъди и безредиците в Белфаст, като подчерта, че нападенията срещу служителите на спешните служби са недопустими и извършителите ще понесат сериозни последствия.

Той се обърна и към призивите в социалните мрежи за нови протести, при които участниците били насърчавани да носят маски и тъмни дрехи, предупреждавайки, че хората, замесени в насилието, „също могат да очакват да влязат в затвора".

Семейството на Огилви благодари на местните жители, които са се намесили по време на нападението.

„Вашата бърза реакция буквално спаси живота му и никога няма да забравим какво направихте за него в този момент. Благодарим също на спешните служби и на лекарите и медицинските сестри, които се грижат за него."

Близките помолиха медиите и обществеността да уважат личното им пространство и призоваха всеки, който разполага с информация за нападението, да се свърже с полицията.