Още 30 000 може да бъдат включени в гръцкия „Социален туризъм", шанс и за българи, работещи в Гърция

Хиляди българи, които работят и се осигуряват в Гърция, може да получат нов шанс за участие в популярната програма „Социален туризъм 2026–2027". От гръцката служба по заетост съобщиха, че се обсъжда увеличаване на броя на одобрените кандидати с още 30 000 души.

Новината беше потвърдена от заместник-директора на службата по заетост Василис Георгиадис, който заяви пред гръцката обществена телевизия ERTNews, че заедно с Министерството на труда се полагат усилия за осигуряване на допълнителен бюджет. Ако предложението бъде одобрено, общият брой на правоимащите ще се увеличи от 300 000 на 330 000 души.

Програмата не е предназначена само за гръцки граждани. Право на участие имат и чужденци, които живеят и работят законно в Гърция, плащат осигуровки и отговарят на условията на програмата.

Затова много българи, които работят сезонно или постоянно в хотелиерството, ресторантьорството, земеделието, строителството и други сектори в Гърция, също могат да бъдат сред потенциалните нови бенефициенти.

Особено голям е интересът сред българите в районите на Солун, Кавала, Драма, Серес, Халкидики, Александруполис и островите, където работят хиляди наши сънародници.

Чрез ваучерите за социален туризъм участниците получават възможност за субсидирана почивка в хотели, къщи за гости и туристически обекти, включени в програмата. В зависимост от района и периода държавата покрива значителна част от стойността на нощувките. За някои по-слабо развити райони и острови се предвиждат и допълнителни преференции с повече безплатни нощувки и по-високо финансиране.

Освен настаняване, програмата включва и субсидии за фериботни билети за определени категории участници.

За много българи, които вече са кандидатствали, но не са били сред първоначално одобрените 300 000 участници, това може да означава втори шанс да се възползват от една от най-популярните социални програми в Гърция и да организират почивка с държавна подкрепа през периода 2026–2027