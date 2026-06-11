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Гърция създава центрове за връщане на мигранти извън ЕС

Бойка Атанасова, Атина

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Мигранти СНИМКА: Pixabay

Гръцкият парламент одобри нов имиграционен закон, който предвижда създаването на „центрове за връщане" на мигранти с окончателно отхвърлени молби за убежище. Мярката е част от прилагането на новия европейски пакт за миграцията и убежището, който и цели значително ускоряване на процедурите по връщане и депортиране.

Според новите правила мигранти, които вече нямат право на международна закрила, ще могат да бъдат прехвърляни в специализирани центрове, разположени в трети държави извън Европейския съюз, до окончателното им завръщане в страните на произход.

От гръцкото правителство подчертават, че не става дума за изграждане на нови лагери на територията на Гърция, а за нов механизъм, който ще бъде задействан след подписването на международни споразумения между Гърция, Европейския съюз и държави, съгласни да приемат такива центрове.

Законът въвежда и по-строги проверки по външните граници на ЕС, задължителна биометрична регистрация, проверки за сигурност и ускорени процедури за разглеждане на молбите за убежище. При окончателен отказ процедурата по връщане ще започва почти веднага, с цел да се прекрати практиката лица без право на закрила да остават в страната продължително време.

Според гръцките власти реформата ще направи миграционната система по-ефективна и ще гарантира, че окончателните решения за отказ на убежище ще бъдат реално изпълнени.

Очаква се преговорите за създаване на първите центрове за връщане да започнат през 2026 г., а те да заработят най-рано през 2027 г. след сключването на необходимите международни споразумения.

Мигранти СНИМКА: Pixabay

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