До 4000 евро глоба и 8 години без книжка в Гърция за телефон зад волана

Гърция въвежда едни от най-строгите санкции в Европа срещу шофьорите, които използват мобилен телефон по време на движение. Новият Кодекс за движение по пътищата предвижда високи глоби, дългосрочно отнемане на шофьорската книжка и дори наказателна отговорност при причиняване на катастрофа.

Мярката идва на фона на тревожни данни, според които 82% от гръцките водачи признават, че използват мобилен телефон, докато шофират.

При първо нарушение без причинено пътнотранспортно произшествие глобата е 350 евро, а книжката се отнема за един месец. Ако водачът бъде заловен повторно, санкцията нараства до 1000 евро и шест месеца без право да управлява автомобил. При трето нарушение глобата достига 2000 евро, а лишаването от книжка е за една година.

Особено тежки са наказанията при катастрофа, причинена вследствие на използване на мобилен телефон. Освен административните санкции, в тези случаи се прилагат и разпоредби от Наказателния кодекс за опасно шофиране. При повторно нарушение след причинен инцидент глобата достига 2000 евро, а книжката се отнема за четири години. При следващо провинение санкцията се увеличава до 4000 евро и лишаване от право на управление за осем години.

Разследващите органи ще могат да използват данни от мобилните оператори и информация за комуникациите на водача, когато трябва да се установи дали телефонът е бил използван по време на пътния инцидент.

Законът позволява използването на мобилен телефон само чрез система за свободни ръце, безжична слушалка или за навигация. Държането на телефона в ръка по време на шофиране вече се смята за сериозно нарушение.

От гръцкото правителство посочват, че целта е да се намали броят на тежките катастрофи, причинени от разсейване зад волана. Според експерти използването на мобилен телефон по време на управление на автомобил увеличава многократно риска от инцидент и остава една от водещите причини за пътни произшествия в страната.