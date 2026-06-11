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Тръмп: САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран

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снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран.

Тръмп заяви още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.

Той изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран.

Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.

"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа източно американско време (00:15 часа българско време).

В отговор на ударите висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили.

снимка: Ройтерс

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