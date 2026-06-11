Тръмп: САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран.
Тръмп заяви още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.
Той изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.
Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран.
Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.
"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.
Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа източно американско време (00:15 часа българско време).
В отговор на ударите висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.
Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили.