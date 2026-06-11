Израел: Конфликтът с Иран далеч не е приключил

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Конфликтът с Иран далеч не е приключил, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац на церемония по връчване на награди, предаде ДПА и БТА.

"Ако Иран атакува Израел, ще понесе тежък удар, както стана преди няколко дни", изтъкна Кац.

Израелската армия е готова да "нанася удари с голяма сила", каза още министърът на отбраната.

След израелски удари по предполагаеми цели на ливанското ислямистко и проиранско движение "Хизбула" в покрайнините на Бейрут в неделя, Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто влезе в сила примирие в началото на април.

Израел отвърна с няколко въздушни удара. Двете страни сложиха край на взаимните атаки в понеделник.

Израелската армия потвърди след това, че военновъздушната база "Рамат Давид" край израелския град Хайфа е била ударена по време на иранските ракетни удари. Израелските сили поясниха, че е била поразена некритична зона на базата и че няма пострадали.