ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богдан Богданов: Поведението на правителството е к...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23019236 www.24chasa.bg

Израел: Конфликтът с Иран далеч не е приключил

1024
Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Конфликтът с Иран далеч не е приключил, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац на церемония по връчване на награди, предаде ДПА и БТА.

"Ако Иран атакува Израел, ще понесе тежък удар, както стана преди няколко дни", изтъкна Кац.

Израелската армия е готова да "нанася удари с голяма сила", каза още министърът на отбраната.

След израелски удари по предполагаеми цели на ливанското ислямистко и проиранско движение "Хизбула" в покрайнините на Бейрут в неделя, Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто влезе в сила примирие в началото на април.

Израел отвърна с няколко въздушни удара. Двете страни сложиха край на взаимните атаки в понеделник.

Израелската армия потвърди след това, че военновъздушната база "Рамат Давид" край израелския град Хайфа е била ударена по време на иранските ракетни удари. Израелските сили поясниха, че е била поразена некритична зона на базата и че няма пострадали.

Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Кога отокът не е алергия, а спешен случай (Видео)