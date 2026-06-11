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До 500 евро глоба за пушене на плаж в Испания

Бойка Атанасова, Атина

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снимка: pixabay

Все повече плажове в Испания въвеждат строги ограничения за тютюнопушенето, а на някои места нарушителите могат да бъдат глобени с до 500 евро. Мярката е част от националната инициатива „Плаж без дим", която цели да намали замърсяването от фасове и да осигури по-чиста и здравословна среда за почиващите.

Вече близо 900 плажа в страната са включени в програмата, като сред тях са популярни туристически дестинации в районите на Барселона, Валенсия, Бенидорм и Льорет де Мар.

Според местните власти милиони фасове попадат ежегодно в морето и по плажовете, превръщайки се в сериозен екологичен проблем. Затова редица общини не само забраняват пушенето, но и налагат сериозни санкции на нарушителите.

Туристите трябва внимателно да следят обозначенията „Плаж без дим" и „Плаж без тютюнев дим", които показват зоните, където пушенето е забранено. В много райони ограниченията важат не само за обикновените цигари, но и за електронните цигари и вейповете.

Испанските власти подчертават, че целта не е само налагането на глоби, а опазването на околната среда и подобряването на качеството на въздуха по едни от най-посещаваните плажове в Европа.

снимка: pixabay

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